اسكن جمب الحي الدبلوماسي وامتلك شقة في العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن جمب الحي الدبلوماسي وامتلك شقة في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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جمب الحي الدبلوماسي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بجانب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وخدمات تانية كتير والشقة 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعت ع الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 146,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/8/2020
رقم الإعلان: 2065209
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16/8/2020
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شقه 170 م بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,800 جنيه

16/8/2020
صورة الاعلان: الحي الاول فيلات - في القاهرة مصر

الحي الاول فيلات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 215 م واجهة بحرية عباره عن ( 3 غرف + 2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) الدور الثاني بعد الارضي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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16/8/2020
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اول سكن شقة مفروشة للايجار بشارع رئيسي من عباس العقاد الرئيسي بمدينة نصر بجوار جنينة مول 3نوم3ريسبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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16/8/2020
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دوبلكس 275 م امامي بالمنطقه الثالثة عمارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة مميزة جدا دوبلكس 275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض في مصر - في القاهرة مصر

باقوي عروض في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي - في القاهرة مصر

زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وقد تم تصميم قرية زهره الساحل الشمالي في أحدث التصميمات الهندسية والمساحات المتعددة وتم تصميم الوحدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: اسعار زهرة الساحل الشمالي - في القاهرة مصر

اسعار زهرة الساحل الشمالي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحات قريه اسعار زهرة الساحل الشمالي حيث تبدأ مساحة الشاليهات من 50 متر الى 130 متر – شالية غرفة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 يورو

13/8/2020
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