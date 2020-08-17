اسكن جمب الحي الدبلوماسي وامتلك شقة في العاصمة الادارية

جمب الحي الدبلوماسي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بجانب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وخدمات تانية كتير والشقة 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعت ع الواتساب