اسكن بكومباوند سموحه

(للبيع)
|بمقدم 15% فقط وتقسيط 5 سنوات امتلك وحدتك في ارقى كمبوند بسموحه أول كمبوند يربط بين أهم محاور الأسكندرية بمدخل سموحة يبعد ٣ دقائق من ميدان فيكتور عمانويل - شقق بمساحات تبدأ من 145 متر وفيلات دوبلكس بمساحات تبدأ من 277 متر - أكبر حديقة داخلية بمساحة 24000م - نادي رياضي متكامل بمساحة 24000م - مول تجاري وهايبر ماركت بمساحة 45000م مبني اداري متكامل . مبني طبي يضم معامل تحاليل و عيادات و مركز اشعة . اوتيل ٥ نجوم - يطل على نادي سبورتنج الجديد وبحيرة النزهة بادر بالحجز سيب تليفونك وهنكلمك فورًا - او ت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wardelhawary
|التليفون:
|01280737213
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|العنوان:
|سموحه- سموحه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053577
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