اسكن بجوار الجامعة الروسية وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية شقة 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) و استمتع بكل خدماتك اللى هتحتاجها افخم كافيهات ومطاعم ومول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم ب 156 الف مقدم والبقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|156,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082897
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