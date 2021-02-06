اسكن بجوار الجامعة الروسية وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية شقة 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) و استمتع بكل خدماتك اللى هتحتاجها افخم كافيهات ومطاعم ومول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم ب 156 الف مقدم والبقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة