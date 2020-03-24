اسكن بانطونيادس

(للبيع)
|تسكن في انطونيادس؟ في كومباوند بمقدم 25% باقل سعر للمتر للمناطق الراقية في الهدوء و الخصوصية باطلالة ساحرة على مساحات خضراء مع تصميمات فريدة و مداخل فندقية 🏠 👈خدمات متكاملة ورافهية تستحقها 👈منتقة تجارية للتسوق 👈مناطق مخصصة للاطفال 👈جراجات ونظام امن متطور. مساحات تبداء من 122م حتى 300م . للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الرسائل او الاتصال على01212225463 - 01280737220 #اختياركلبيتكيغير_حياتك #انطونيادس #حدائق #كومباوند #شراء #اسكندرية #سموحة #دوبلكس #عقارات #Smouha #RealEstate #Alexandria
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
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|العنوان:
|انطونيادس- انطونيادس
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057547
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