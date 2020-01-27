اسكن بالعاصمة في عالم الترفيه وعيش حياتك من غير ازعاج

(للبيع)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش حياتك من غير ازعاج في عالم من الترفيه والاسترخاء وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050645
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