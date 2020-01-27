اسكن بالعاصمة في عالم الترفيه وعيش حياتك من غير ازعاج

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن بالعاصمة في عالم الترفيه وعيش حياتك من غير ازعاج - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش حياتك من غير ازعاج في عالم من الترفيه والاسترخاء وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050645
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عيش في خصوصية كاملة وامتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

عيش في خصوصية كاملة وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش في خصوصية كاملة وامن وحراسة 24 ساعة بدون ازعاج وبدون زحمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: العاصمة بتحطم الاسعار وشقتك بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

العاصمة بتحطم الاسعار وشقتك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وسط تحطيم الاسعار هتمتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: شقتك بالعاصمة يعني استثمار ناجح ومربح - في القاهرة مصر

شقتك بالعاصمة يعني استثمار ناجح ومربح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية واستمتع بأستثمار ناجح ومربح ليك ولاولادك وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عروض_الكاش ـ _شقه 145 م بحرية بالمنطقة الاولي بـ 450,000 ج كاش بدل 500,000 ج _شقه 150 م بالحي الاو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة وخليك متميز في اختياراتك - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة وخليك متميز في اختياراتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

خليك متميز في اختياراتك وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع باللاند سكيب والنافورة الراقصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: اااالحق العروووض من 📍شركة زياد للاستثمار العقاري - في القاهرة مصر

اااالحق العروووض من 📍شركة زياد للاستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عروض_التقسيط ـ _شقه 150 م بمقدم 230,000 ج بالحي الاول وتسهيلات حتى 48 شهر _شقه 200 م بمقدم 290,000.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

525,000 جنيه

26/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gate بسعر متر قليل وسط كل خدماتك الترفيهية كافيهات وعالم ديزنى ومطاعم ومولات عشان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع لقطة تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع لقطة تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك لقطة فى Town Gate تقع بين شارعين رئيسين عرضه 80م ومن الخلف عرضه 60م وقريبة من حى السفارات وطريق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: بتفكر تستثمر فى المضمون تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتفكر تستثمر فى المضمون تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر فى المضمون وامتلك شقة فى Town Gate وسط المساحات الخضراء وكل خدماتك مسجد الفتاح العليم والمدين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: بداية استثمارك معانا بامتلاك شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

بداية استثمارك معانا بامتلاك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ابدأ استثمارك عندنا فى Town Gate بامتلاك شقتك 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +3 حمام +مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: اختار بنفسك طريقة الدقع المتاسبة ليك فى Town Gate - في القاهرة مصر

اختار بنفسك طريقة الدقع المتاسبة ليك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى Town Gate هتقدر تختار بنفسك نظام الدفع المناسب ليك وتمتلك شقتك 190م تشطيب اكسترا لوكس ( 3 غرف نوم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

255,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: ع شارع رئيسى شقتك متشطبة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ع شارع رئيسى شقتك متشطبة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية متشطبة بالكامل 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) ع شارع ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate ع بعد 20 دقيقة من مطار العاصمة والقصر الرئاسى وقريبة لكل خدماتك مولات تجارية ونادى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: شقة دوبلكس للبيع قريبة من الحى الدبلوماسى فى Town Gate - في القاهرة مصر

شقة دوبلكس للبيع قريبة من الحى الدبلوماسى فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة دوبلكس للبيع قريبة من الحى الدبلوماسى والجامعة الروسية وقريبة من منطقة خدمات مستشفيات ومولات تجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

342,000 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: بview ع النهر الاخضر امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

بview ع النهر الاخضر امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate بview روعة ع النهر الاخضر وقريب من الحى الدبلوماسى وطريق السخنة وعالم ديزنى ومولات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

186,000 جنيه

25/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager