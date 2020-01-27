اسكن بالعاصمة في عالم الترفيه وعيش حياتك من غير ازعاج

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش حياتك من غير ازعاج في عالم من الترفيه والاسترخاء وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة