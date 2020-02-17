اسكن بارقي مكان في الاسكندري بمنطة الداون تاون

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تفاصيل الإعلان
استثمر فى اول كومباوند فندقى على اكبر محور بالاسكندريه وتمتع برفاهيه بلاحدود:- - نادي خاص علي الرووف مزود ب(ملاعب تنس، كرة قدم، كرة سلة، حمامات سباحة داخلية و خارجية، جيم، سبا، منطقة مخصصة للاطفال و تراك للجري) مطاعم، كافيهات، مول تجاري و بلازا خاصة- جراج سكني و فندقي، مداخل فندقية- مساحات تبدأ من 60متر- مقدم 5% و انظمة سداد تصل حتي 8 سنوات- لللاستعلام برجاء الاتصال على الارقام التاليه : 01280737262 #New_Alexandria #Your_New_Lifestyle #كمباوند #الاسكندرية #استثمار #اختيارك_لبيتك_يغير_حياتك#ستودي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rowan
التليفون: 01280737262

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العنوان: اسكن بارقي كومبوند في الاسكندرية بمنطقة تاون داون- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053123
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالداون تاون - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

امتلك وحدتك السكنيه الفندقيه فى موقع متميز فى قلب الاسكندريه بمنطقه كارفور الداون تاون وتمتع برفاهي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحجز وحدتك معانا بكومباوند باركو المنتزة وأستمتع بأطلاله ساحرة على حدائق وبحر قصر المنتزة. بمقدم 10%.
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الإسكندرية - مصر
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15/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بكومباوند البركه - في الإسكندرية مصر

اسكن بكومباوند البركه

(للبيع)

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لاول مرة في قلب اسكندرية ارقي كومباوند متكامل الخدمات وجهات علي الطراز الفرنسي تشطيبات علي اعلي جو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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7,500 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع برشدى - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع برشدى

(للبيع)

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شقه للبيع برشدى مساحه 240 متر الدور ال 12 و ليس الاخير العماره 15 دور للاستفسار الاتصال على الرقم 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا

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شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية 01.
العنوان:

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1,700 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)

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شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية ت.
العنوان:

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القسم: 

1,700 جنيه

8/2/2020
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صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احجز وحدتك الان بارقى كومباوند بسموحة فيلات وشقق سكنية فاخرة - موقع متميز فى قلب المدينة - واجهات مع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

12,800 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند فى سموحه عيش المستقبل بارقى كومباوند سعر المتر يبدا من 16000 ج بمقدم 15% فقط وتس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: مصيف الاحلام في ارقي قري الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

مصيف الاحلام في ارقي قري الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كان نفسك تمتلك مصيف يليق بذوقك و شوفت اماكن كتير بس لسه مش لاقي اللي انت عاوزه خلاص شركتنا جبتلك م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

27/1/2020
صورة الاعلان: صيف و متشلش هم - في الإسكندرية مصر

صيف و متشلش هم

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لمحبين الهدوء و الرقي شركتنا وفرت ليكم اللي يناسب ذوقكم يعني مصيفك عندي في ارقي قري الساحل مش كده .
العنوان:

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القسم: 

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27/1/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحجز وحدتك معانا بكومباوند باركو المنتزة وأستمتع بأطلاله ساحرة على حدائق وبحر قصر المنتزة. بمقدم 10.
العنوان:

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القسم: 

9,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لاول مرة في قلب اسكندرية ارقي كومباوند متكامل الخدمات وجهات علي الطراز الفرنسي تشطيبات علي اعلي جو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

25/1/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كل ما تتمناه و اكثر في اكبر و اهم كومباوند بسموحة يجمع مابين اهم محاور اسكندرية الكمبوند يطل على ن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود(4216) شقه للبيع فى اكثر المناطق سكنيه بميامى استثمر حياتك وعيش الاستقرار .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز - في الإسكندرية مصر

اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز

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كود (2061) بسم الله الرحمن الرحيم اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز شقة لل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,100,000 جنيه

20/1/2020
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