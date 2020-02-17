اسكن بارقي مكان في الاسكندري بمنطة الداون تاون

استثمر فى اول كومباوند فندقى على اكبر محور بالاسكندريه وتمتع برفاهيه بلاحدود:- - نادي خاص علي الرووف مزود ب(ملاعب تنس، كرة قدم، كرة سلة، حمامات سباحة داخلية و خارجية، جيم، سبا، منطقة مخصصة للاطفال و تراك للجري) مطاعم، كافيهات، مول تجاري و بلازا خاصة- جراج سكني و فندقي، مداخل فندقية- مساحات تبدأ من 60متر- مقدم 5% و انظمة سداد تصل حتي 8 سنوات- لللاستعلام برجاء الاتصال على الارقام التاليه : 01280737262 #New_Alexandria #Your_New_Lifestyle #كمباوند #الاسكندرية #استثمار #اختيارك_لبيتك_يغير_حياتك#ستودي