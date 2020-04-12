اسكن بارقى كومباوند على الطراز الفرنسى

(للبيع)
|امتلك وحدتك الان باول كمباوند مغلق في قلب اسكندرية امتداد وابور المياه متكامل الخدمات ( هايبر ماركت - حضانة - كار كير - امن و حراسة 24 ساعة و غيرها من الخدمات . ) غير حياتك و حياة اولادك للاحسن بمساحات تبدا من 145 الي 190 تشطيب هاي لوكس علي التراث الفرنسي للاستفسار يرجي الاتصال علي : 01212225463 - 01280737220 #اختيارك_لبيتك_يغير_حياتك #الرفاهية_اختيارك #الموقع_يفرق #تسهيلات_في_السداد #شقق #كمباوند #اسكندرية #عقارات #بيع #شراء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
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|العنوان:
|- وابور المياه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058947
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