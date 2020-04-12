اسكن بارقى كومباوند على الطراز الفرنسى

امتلك وحدتك الان باول كمباوند مغلق في قلب اسكندرية امتداد وابور المياه متكامل الخدمات ( هايبر ماركت - حضانة - كار كير - امن و حراسة 24 ساعة و غيرها من الخدمات . ) غير حياتك و حياة اولادك للاحسن بمساحات تبدا من 145 الي 190 تشطيب هاي لوكس علي التراث الفرنسي للاستفسار يرجي الاتصال علي : 01212225463 - 01280737220 #اختيارك_لبيتك_يغير_حياتك #الرفاهية_اختيارك #الموقع_يفرق #تسهيلات_في_السداد #شقق #كمباوند #اسكندرية #عقارات #بيع #شراء