اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
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|العنوان:
|سموحه- سموحه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051867
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