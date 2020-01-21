اسكن بارقى كومباوند بسموحه

كل ما تتمناه و اكثر في اكبر و اهم كومباوند بسموحة يجمع مابين اهم محاور اسكندرية الكمبوند يطل على نادي سبورتنج و الاتحاد الجديد وبحيرة النزهة. متكامل الخدمات ‎✅ نادي اجتماعي ‎✅ برج طبي متكامل ‎✅ مجمع اداري ‎✅ فندق سكاي ٥ نجوم ‎و المفاجأة ‎✅ اول Sky Villas في الاسكندرية (لكل فيلا الحديقة و حمام السباحة الخاص بها ) ‎بالأضافة لتصميم الكومبااوند بمساحة تتخطي ال ٢٤ الف متر مربع ‎من المساحات الخضراء ‎✅ سينمات خاصة بالكومباوند ‎✅ ١٢ حمام سباحة فوق المباني بمناظر اكثر من رائعة ‎خليك من اول