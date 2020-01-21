اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)
|كل ما تتمناه و اكثر في اكبر و اهم كومباوند بسموحة يجمع مابين اهم محاور اسكندرية الكمبوند يطل على نادي سبورتنج و الاتحاد الجديد وبحيرة النزهة. متكامل الخدمات ✅ نادي اجتماعي ✅ برج طبي متكامل ✅ مجمع اداري ✅ فندق سكاي ٥ نجوم و المفاجأة ✅ اول Sky Villas في الاسكندرية (لكل فيلا الحديقة و حمام السباحة الخاص بها ) بالأضافة لتصميم الكومبااوند بمساحة تتخطي ال ٢٤ الف متر مربع من المساحات الخضراء ✅ سينمات خاصة بالكومباوند ✅ ١٢ حمام سباحة فوق المباني بمناظر اكثر من رائعة خليك من اول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سموحه- سموحه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|16,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050056
اتصل
3,100,000 جنيه
3,100,000 جنيه
14,000 جنيه
20,000 جنيه
اتصل
600,000 جنيه
600,000 جنيه
700,000 جنيه
600,000 جنيه
240,000 جنيه
600,000 جنيه
13,000 جنيه
700,000 جنيه
1,500 جنيه