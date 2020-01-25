اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

أحجز وحدتك معانا بكومباوند باركو المنتزة وأستمتع بأطلاله ساحرة على حدائق وبحر قصر المنتزة. بمقدم 10% والباقي بتسهيلات في السداد على 5 سنوات و بدون فوائد. مساحات مختلفة تبدأ الأن من 110 إلى 320 متر مربع تشطيب سوبر لوكس يوجد خدمات متكاملة بالكومباوند(جراجات - مول تجارى - هايبر ماركت - مطاعم - نادي صحي - حمام سباحة بمساحة 760 متر مربع - مساحات خضراء - طرق داخلية ) لمعرفة تفاصيل اكتر كلمنا علي 01212225463\ 01280737220 #السرايا_باركو_المنتزة #عقارات #تميز #كمباوند #الاسكندرية #استثمار