اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)
|أحجز وحدتك معانا بكومباوند باركو المنتزة وأستمتع بأطلاله ساحرة على حدائق وبحر قصر المنتزة. بمقدم 10% والباقي بتسهيلات في السداد على 5 سنوات و بدون فوائد. مساحات مختلفة تبدأ الأن من 110 إلى 320 متر مربع تشطيب سوبر لوكس يوجد خدمات متكاملة بالكومباوند(جراجات - مول تجارى - هايبر ماركت - مطاعم - نادي صحي - حمام سباحة بمساحة 760 متر مربع - مساحات خضراء - طرق داخلية ) لمعرفة تفاصيل اكتر كلمنا علي 01212225463\ 01280737220 #السرايا_باركو_المنتزة #عقارات #تميز #كمباوند #الاسكندرية #استثمار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنتزه- المنتزه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050628
7,500 جنيه
16,000 جنيه
اتصل
3,100,000 جنيه
3,100,000 جنيه
14,000 جنيه
20,000 جنيه
اتصل
600,000 جنيه
600,000 جنيه
700,000 جنيه
600,000 جنيه
240,000 جنيه
600,000 جنيه
13,000 جنيه