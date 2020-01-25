اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

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أحجز وحدتك معانا بكومباوند باركو المنتزة وأستمتع بأطلاله ساحرة على حدائق وبحر قصر المنتزة. بمقدم 10% والباقي بتسهيلات في السداد على 5 سنوات و بدون فوائد. مساحات مختلفة تبدأ الأن من 110 إلى 320 متر مربع تشطيب سوبر لوكس يوجد خدمات متكاملة بالكومباوند(جراجات - مول تجارى - هايبر ماركت - مطاعم - نادي صحي - حمام سباحة بمساحة 760 متر مربع - مساحات خضراء - طرق داخلية ) لمعرفة تفاصيل اكتر كلمنا علي 01212225463\ 01280737220 #السرايا_باركو_المنتزة #عقارات #تميز #كمباوند #الاسكندرية #استثمار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: radwa
التليفون: 01212225463

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العنوان: المنتزه- المنتزه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 9,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050628
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19/1/2020
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صورة الاعلان: احجز شقتك في ارقى اماكن الاسكندريه بثروت - في الإسكندرية مصر

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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19/1/2020
صورة الاعلان: برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر - في الإسكندرية مصر

برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح - في الإسكندرية مصر

شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كود 5023 بسم الله الرحمن الرحيم مفاجاه شركة النجار شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح ب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: احجز شقتك في ارقى المناطق على العيسوى مباشره - في الإسكندرية مصر

احجز شقتك في ارقى المناطق على العيسوى مباشره

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله الرحمن الرحيم كود (5041) احجز شقتك في ارقى المناطق على العيسوى مباشره يعنى اسكن وصيف واستثم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر 15 دق - في الإسكندرية مصر

برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر 15 دق

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كود(5023) بسم الله الرحمن الرحيم برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر 15 دقيقة من البحربجوار شهد الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شقة بفلمنج 3 غرف - في الإسكندرية مصر

شقة بفلمنج 3 غرف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقة بالدور الأول علوى ، 3 غرف ورسبشن كبير قطعتين وحمام كبير ومطبخ بها جميع العدادات مياة وغاز وكهربا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح - في الإسكندرية مصر

شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقتك بشارع رئيسي سيدي بشر باقل مقدم وتقسيط مريح برج كايرو فيو الدورشقة واحدة 135م كلها على الشارع وف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع رشدي علي الترام - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع رشدي علي الترام

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كود (4063) بسم الله الرحمن الرحيم شقه للبيع رشدي علي الترام 245 متر 3 وجهات بحري مدخل رخام - 2 اسانس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

13/1/2020
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