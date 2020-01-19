اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)
|امتلك وحدتك الان بمقدم 10% و اقساط على 5 سنوات دقائق من الكورنيش و شارع جمال عبد الناصر عمق الارض لمشروع المنتزه 365 م . مشروع عباره عن 13 عماره 800 وحده سكنيه . مميزات المشروع : 2 دور جراج تحت الارض واحد مخصص للسكان و الاخر مخصص للمول التجاري الدور الارضي عباره عن مول تجاري الدور الاول عباره عن ميزانين بيهما جيم و كافيهات و مطاعم و منطقه مخصصه لحمام السباحه بمساحه 760 م ولاند سكيب بنسبه 48 % من مساحه الارض . الدور الثاني بعد الميزانيين عباره عن وحدات سكنيه بحديقه خاصه نسبه الخدمات بالوحد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
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|العنوان:
|- المنتزه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049672
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