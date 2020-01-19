اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

امتلك وحدتك الان بمقدم 10% و اقساط على 5 سنوات دقائق من الكورنيش و شارع جمال عبد الناصر عمق الارض لمشروع المنتزه 365 م . مشروع عباره عن 13 عماره 800 وحده سكنيه . مميزات المشروع : 2 دور جراج تحت الارض واحد مخصص للسكان و الاخر مخصص للمول التجاري الدور الارضي عباره عن مول تجاري الدور الاول عباره عن ميزانين بيهما جيم و كافيهات و مطاعم و منطقه مخصصه لحمام السباحه بمساحه 760 م ولاند سكيب بنسبه 48 % من مساحه الارض . الدور الثاني بعد الميزانيين عباره عن وحدات سكنيه بحديقه خاصه نسبه الخدمات بالوحد