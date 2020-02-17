اسكن بارقى كومباوند بالداون تاون

(للبيع)
|امتلك وحدتك السكنيه الفندقيه فى موقع متميز فى قلب الاسكندريه بمنطقه كارفور الداون تاون وتمتع برفاهيه بلاحدود:- - نادي خاص علي الرووف مزود ب(ملاعب تنس، كرة قدم، كرة سلة، حمامات سباحة داخلية و خارجية، جيم، سبا، منطقة مخصصة للاطفال و تراك للجري) مطاعم، كافيهات، مول تجاري و بلازا خاصة- جراج سكني و فندقي، مداخل فندقية- مساحات تبدأ من 60متر- مقدم 5% و انظمة سداد تصل حتي 8 سنوات- لللاستعلام برجاء الاتصال على الارقام التاليه : 01212225463 / 01280737220 #New_Alexandria #Your_New_Lifestyle #كمباوند #الا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
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|العنوان:
|داون تاون- داون تاون
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053134
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