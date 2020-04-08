اسكن بارقى كومباوند بالاسكندريه

(للبيع)
|حجز وحدتك الان بارقي كومباوند بوابور المياه بمقدم 50% فقط 😉 والباقى بتسهيلات 😍 شقق مميزة جدا بمساحات متنوعة فى كومباوند متكامل الخدمات 🤩 3 ~ 6 اسانسير لكل برج - جراجات - أمن وحراسة - نافورات - شلال مياه - مسجد - حضانة - جيم - رخصة بناء 🥇🥈🥉 للااستفسار اتصل بينا علي /01280737220 - 01212225463 #شقق#كومباند #للبيع #تسهيلات #مقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
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|العنوان:
|- وابور المياه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057772
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