اسعار مكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2022

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو انت عايز تشترى تكييفك وعايز تشريه بالتقسيط . يبقى انت فى المكان الصح لان عندنا هتلاقى ابسط تقسيط و باقل سعر للفايدة ومن غير اى مقدم كمان . يعنى هتقدر تقسط وهتوفر ولو بتفكر فى الكاش فهتلاقى عندنا اقل الاسعار فى مصر تكييف ميديا ميشن برو 1.5 حصان بارد بدون بلازما ديجيتال بـ 6800 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييفك على 18 شهر و بدون اى مقدم بـ 430
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117025
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه