اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021 - في القاهرة مصر

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للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مش لازم تخش في الزحمة عشان تشتري تكييفك، خصوصاً في الشتا دلوقتى تقدر تشترى تكييفك بمكالمة تليفون واحدة وهنوصلك فى خلال 24 ساعة بس دلوقتى تكييف كارييراوبتيماكس برو بارد ساخن 1.5حصان بلازما ديجيتال 7650 جنيه - ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2022
رقم الإعلان: 2117464
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صورة الاعلان: اقوى العروض على تكييف جري 2022 - في القاهرة مصر

اقوى العروض على تكييف جري 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 فكر دايما .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/1/2022
صورة الاعلان: عروض تكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

عروض تكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تغير الفصو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

سعر تكييف شارب بريميوم بلس 1.5 بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عشان احنا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022 - في القاهرة مصر

عروض تكييف يورك ايسبيرج 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تنظيف الفل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض تكييفات كاريير بارد دجيتال 2022 - في القاهرة مصر

عروض تكييفات كاريير بارد دجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اجمد عروض .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022 - في القاهرة مصر

تكييف يورك 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 معانا احنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عرض سعر مكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022 - في القاهرة مصر

عرض سعر مكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد ساخن 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات مي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: عروض مكييفات فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022 - في القاهرة مصر

عروض مكييفات فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور علي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

29/12/2021
صورة الاعلان: عروض مكييفات جري جلوري تروبيكال 1.5 حصان بارد 2022 - في القاهرة مصر

عروض مكييفات جري جلوري تروبيكال 1.5 حصان بارد 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز تش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: اسعار مكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2022 - في القاهرة مصر

اسعار مكييفات ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو انت عاي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

28/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

عرض تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اقوي عروض .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: أسعار تكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

أسعار تكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع زيادة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: توكيل تكييف فريش في مصر - في القاهرة مصر

توكيل تكييف فريش في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات فر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: عرض تكييف شارب استاندرد 1.5 حصان بدون بلازما 2022 - في القاهرة مصر

عرض تكييف شارب استاندرد 1.5 حصان بدون بلازما 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بمناسبه ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

27/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف جري فالكون 2.25 حصان بارد ساخن بلازما 2022 - في القاهرة مصر

سعر تكييف جري فالكون 2.25 حصان بارد ساخن بلازما 2022

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف جري .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

26/12/2021
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