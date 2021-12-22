اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 نفسك تاكل ايس كريم وفى نفس الوقت عاوز تشرب سحلب. نفسك الجو يكون دايما شتا. بس بروض نفسك تروح المصيف. وعلشان دايما نفسك فى الحاجة والعكس. كاريير عملتلك تكييف بارد ساخن موديل اوبتيماكس برو وباقل سعر فى مصر دلوقتى تكييف كارييراوبتيماكس برو بارد ساخن 1.5حصان بلازما ديجيتال 7650 جنيه - ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116319
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه