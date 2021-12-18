اسعار مكييفات كاريير 1.5 حصان 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييفات كاريير بتقدملك مجموعة كبيرة من الحلول لضمان جودة الهواء، و بتوفرلك كل اللي محتاجه في الشتاء من انظمة فلاتر الهواء علشان تتجنب مشاكل جفاف العين و جفاف الفم، الجيوب الأنفية،و الإلتهابات المختلفة طول الشتا دلوقتى تكييف كارييراوبتيماكس برو بارد ساخن 1.5حصان بلازما ديجيتال 7650 جنيه - ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115654
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه