اسعار مكييفات شارب انفرتر 1.5 حصان بارد ساخن بلازما 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الشتا ده التكييف معاك علي السخن طول اليوم و من غير متدفع مصروف الشهر كله علي الكهربا لأن شارب تكييف مابيستهلكش كهربا كتير و بيدفي اكتر يعني الفتورة مش مضروبة في اتنين. دلوقتى تكييف شارب انفرتر 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال بـ 9950 جنيه ولو بتدور علي التقسيط دلوقتي ممكن تقسط معانا تكييفك من 6 شهور حتي 18 شهر باقل نسبه فؤائد و بدون مقدم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116269
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه