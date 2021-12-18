اسعار مكييفات شارب استاندرد 1.5 حصان بارد بدون بلازما 2021

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 علشان احنا دايما بنتمنالك الافضل . بنقولك اختار تكييف شارب وخليك دايما الافضل ده لان تكييف شارب مميز بخواص كتير مش هتقدر تستغنى عنها وكمان مميز بشكله الانسيابى الانيق الى هيكمل ديكور بيتك وسعره مناسب وعلى قد ايدك دلوقتى تكييف شارب استاندرد 1.5 حصان بارد بدون بلازما بدون ديجيتال بـ 7050 جنيه بس وتقدر تقسط على 18 شهر وتدفع قسط شهرى 445 جنيه العرض سارى حتى نفاد الكمية -