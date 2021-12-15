اسعار مكييفات ال جي اس بلس 2.25 حصان بارد بلازما 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احمي عيلتك واولادك مع تكييف ال جي S-Plus مع تكنولوجيا البلازما ايونايزرز لإزالة الروائح والفيروسات والمواد المثيرة للحساسية. ودع الحساسية والأمراض الفيروسية مع ال جي. دلوقتى تكييف الجي اس بلس 2.25 حصان بارد بلازما ديجيتال بـ 13300 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييف على 18 شهر بدون اى مقدم وتدفع 860 جنيه - وكمان علمنا عروض قوية على الصيانة الدورية .خصم حتى 60% دلو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115381
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه