اسعار مكييفات ال جي اس بلس 2.25 حصان بارد بلازما 2021

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 من غير اى تعب او تكاليف مواصلات دلوقتى تقدر وبكل سهولة تشترى تكييف ال جى الانفرتر باقل سعر فى مصر وبمكالمة تليفون واحدة . وهيكون متركب فى خلال 24 ساعة بس يعنى هتوفر فى وقتك وفلوسك وكهربتك دلوقتى تكييف ال جي 2.25 حصان بارد بلازما بـ 13700 جنيه وكمان تقدر تقسط تكييف على 18 شهر بدون اى مقدم وتدفع 860 جنيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hadeerriver
التليفون: 01016600067

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114729
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خصائص تكييف ال جي اس بلس 2021 - في القاهرة مصر

خصائص تكييف ال جي اس بلس 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف LG ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

9/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتيماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتيماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 ليه تجيب د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

9/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف شارب استاندرد 1.5 بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الحق واشتر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

8/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكيييف ميد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

8/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اشتري تكيي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

8/12/2021
صورة الاعلان: خصائص تكييف يورك بارد بلازما ديجيتال - في القاهرة مصر

خصائص تكييف يورك بارد بلازما ديجيتال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تجنبي تشغي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 متخليش الب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد ساخن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 في حاجات ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: مميزات وعيوب تكييف يورك 2021 - في القاهرة مصر

مميزات وعيوب تكييف يورك 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور كتير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 الجو في شه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو انت عاي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف كاريير اوبتي ماكس 1.5 حصان بارد ساخن 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 احسبها صح .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: عروض اسعار مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد - في القاهرة مصر

عروض اسعار مكييفات جري نوفو 1.5 حصان بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو بتدور ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021 - في القاهرة مصر

سعر تكييف يورك 1.5 حصان بارد بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 عرض يورك ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
صورة الاعلان: سعر تكييف ميديا ميشن بارد - في القاهرة مصر

سعر تكييف ميديا ميشن بارد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 تكييف ميدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

2/12/2021
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