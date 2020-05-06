اسعار ماكينات تصنيع الأكواب الورقية / دالتكس إيجيبت

(للبيع)

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صورة الاعلان: اسعار ماكينات تصنيع الأكواب الورقية / دالتكس إيجيبت - في كفر الشيخ مصر

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اسعار ماكينات تصنيع الأكواب الورقية / دالتكس إيجيبت - مشروع المستقبل يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهرى ورقية #ورقيات #كوبايات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 236 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/5/2020
رقم الإعلان: 2058989
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6/5/2020
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ماكينة تصنيع الأكواب الورقية 80 الي 90 كوب / الدقيقة م

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5/5/2020
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Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي يمكنكم الاتصال بنا على: 00.
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852 جنيه

5/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تقطيع الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الاكواب الورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 العنوان: جمهور.
العنوان:

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529 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق.
العنوان:

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4/5/2020
صورة الاعلان: مشروع مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات متن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

596 جنيه

4/5/2020
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صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 60الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل ,.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

10 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية من 90 الي 100 كوب / دقيقة آلة تشكيل الكوب الورقي بالسرعة العالية تأتي .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

10 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

* يتم التصنيع من خلال تغذية الماكينة بالورق - تلتف كل قطعة ورق مروحية حول عمود دورانى ويتم اللحام ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

3/5/2020
صورة الاعلان: handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية - في كفر الشيخ مصر

handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

handle non handle cup machine ماكينة تشكيل اكواب ورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

744 جنيه

3/5/2020
صورة الاعلان: printing machine ماكينة طباعة ورق الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

printing machine ماكينة طباعة ورق الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

printing machine ماكينة طباعة ورق الاكواب الورقية يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-0127.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

892 جنيه

3/5/2020
صورة الاعلان: الات وخطوط مصانع الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

الات وخطوط مصانع الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

استلم مصنعك على التشغيل تقدم شركة الجوهرى لجميع العملاء مصنعك الخاص من العلف بالتقسيط متوفر لدينا ك.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

800 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة للحجز والاستعلام الاتصال على الارقام: 002-0100.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

563 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: الات ومعدات خطوط الاعلاف - في كفر الشيخ مصر

الات ومعدات خطوط الاعلاف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

تجهيز مصنع علف الخاص بك من شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف مصنع علف بطافات انتاجية مختلفة وكمان ف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

822 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: معدات خطوط مصانع الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

معدات خطوط مصانع الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

⏪👌ولتشجيع الاستخدام الواحد للكوب الورقى للحد من انتشار الفيروس🦇🦠 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

782 جنيه

30/4/2020
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