اسعار كولدير ومبردات مياة الصدقة الجارية ضمان

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسعار كولدير ومبردات مياة الصدقة الجارية ضمان - في القاهرة مصر

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مبرد مياة سبيل الخير مبرد مياة ضمان سنة موتور ايطالى نصف حصان ضمان سنة ٢و٣و٤و٥ حنفية تقدر تضعة في الطرق والمساجد والمستشفيات اسعار كولدير ومبردات مياة الصدقة ٠١٠٠٤٧٦١٩٠٧
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الرائدون للتسوق
التليفون: 01004761907

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العنوان: جميع محافظات مصر- جميع محافظات مصر والدول العربيه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/3/2020
رقم الإعلان: 2056669
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتك

بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتك

(للبيع)

بمقدم 25% استلم وحدتك بعد 3 شهور في بلو بلو بتشطيب سوبر لوكس ومطبخ كامل وتكييفات وقسط الباقي علي 4 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,041,380 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه باسعـار زماااااااااااااااااااان شقه 170 م امامي بال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

باااقل الاسعااار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا للسعودية مهندسين كهرباء تحكم وانظمة امنية

مطلوب فورا للسعودية مهندسين كهرباء تحكم وانظمة امنية

(فرصة عمل)

تعلن شركة الاسطورة ترخيص946 شركات عن فرص العمل المتاحة لديها الان للعمل بالسعوديه # = مهندس كهرباء.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا للسعودية تخصصات مختلفه

مطلوب فورا للسعودية تخصصات مختلفه

(فرصة عمل)

للعمل بالسعوديه # بنا حجر طبيعى و grc وجميع اعمال الواجهات للمنازل 01066052160 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا للسعودية معلم عصائر

مطلوب فورا للسعودية معلم عصائر

(فرصة عمل)

تعلن شركة الاسطورة ترخيص946 شركات عن فرص العمل المتاحة لديها الان للعمل بالسعوديه # معلم عصائر ( يرس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
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صورة الاعلان: مطلوب فورا للسعودية شيف معجنات

مطلوب فورا للسعودية شيف معجنات

(فرصة عمل)

تعلن شركة الاسطورة ترخيص946 شركات عن فرص العمل المتاحة لديها الان للعمل بالسعوديه # = شيف معجنات ش.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا للسعودية صنايعى فول وفلافل

مطلوب فورا للسعودية صنايعى فول وفلافل

(فرصة عمل)

تعلن شركة الاسطورة ترخيص946 شركات عن فرص العمل المتاحة لديها الان للعمل بالسعوديه # = صنايعى فول و.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا للسعودية معلم شاورما

مطلوب فورا للسعودية معلم شاورما

(فرصة عمل)

تعلن شركة الاسطورة ترخيص946 شركات عن فرص العمل المتاحة لديها الان للعمل بالسعوديه # = معلم شاورما .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في مراسي شالية 123 متر + 16 متر تراس

امتلك في مراسي شالية 123 متر + 16 متر تراس

(للبيع)

شالية للبيع في مراسي تشطيب هاي لوكس ومطبخ كامل وتكييفات فقط ادفع 10% مقدم واستلم وقسط الباقي علي 7 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة ب 5% مقدم وتقسيط بدون فوايد

امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة ب 5% مقدم وتقسيط بدون فوايد

(للبيع)

فرصة متتعوضتش امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بمقدم 5% وتقسيط 10 سنين بدون فوايد ابعتلي ر.
القسم: 

1,900,000 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش

مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش

(للبيع)

مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش يصلح لجميع الانشطه للايجار او البيع بسعر مغرى سعر الايجار 120.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع

(للبيع)

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات 4000و5000و7000م مبانى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: المؤسسة المصرية للتطوير السياحي طبيعة العمل:: أمن وحراسات داخلي وخارجي

المؤسسة المصرية للتطوير السياحي طبيعة العمل:: أمن وحراسات داخلي وخارجي

(فرصة عمل)

المؤسسة المصرية للتطوير السياحي طبيعة العمل:: أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

22/3/2020
صورة الاعلان: المؤسسة المصرية للتطوير السياحي العمل بنفس مقر التقديم ( الشركة نفسها )

المؤسسة المصرية للتطوير السياحي العمل بنفس مقر التقديم ( الشركة نفسها )

(فرصة عمل)

المؤسسة المصرية للتطوير السياحي العمل بنفس مقر التقديم ( الشركة نفسها ) طبيعة العمل:: ادخال بيانات.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

22/3/2020
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