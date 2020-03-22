اسعار كولدير ومبردات مياة الصدقة الجارية ضمان

(للبيع)
|مبرد مياة سبيل الخير مبرد مياة ضمان سنة موتور ايطالى نصف حصان ضمان سنة ٢و٣و٤و٥ حنفية تقدر تضعة في الطرق والمساجد والمستشفيات اسعار كولدير ومبردات مياة الصدقة ٠١٠٠٤٧٦١٩٠٧
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الرائدون للتسوق
|التليفون:
|01004761907
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|العنوان:
|جميع محافظات مصر- جميع محافظات مصر والدول العربيه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056669
2,041,380 جنيه
750,000 جنيه
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