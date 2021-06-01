اسعار كمبوند البوسكو العاصمة Misr Italia Properties

(للبيع)
|اسعار كمبوند البوسكو العاصمة في العاصمة الادارية الجديدة من أفضل الأسعار الموجودة بالعاصمة الجديدة تملك وحدتك الان فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة اختيارك لمشروع البوسكو هو الخيار الأفضل لسكن مثالي وحياة مليئة بالرفاهية والتميز وأفضل استثمار لأموالك معلومات عن الشركة المالكة لمشروع البوسكو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Misr Italia Properties
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095801
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295,000 جنيه