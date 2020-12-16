اسعار كمبوند البوسكو العاصمة الادارية الجديدة Misr Italia Properties

(للبيع)
|اسعار كمبوند البوسكو العاصمة في العاصمة الادارية الجديدة من أفضل الأسعار الموجودة بالعاصمة الجديدة تملك وحدتك الان فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة اختيارك لمشروع البوسكو هو الخيار الأفضل لسكن مثالي وحياة مليئة بالرفاهية والتميز وأفضل استثمار لأموالك lمساحات متنوعه ابدا الحياة هنا في العاصمه الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouseproperty
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076478
560,000 جنيه
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