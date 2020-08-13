مساحات قريه اسعار زهرة الساحل الشمالي حيث تبدأ مساحة الشاليهات من 50 متر الى 130 متر – شالية غرفة واحدة تبداء من 50 متر الى 67 متر وشالية غرفتين تبداء من 89 متر الى 104 متر – ثلاث غرف تبداء من 108 متر الى 130 متر – متوفر Cabanas بمساحة 60 متر للاستفسار اتصل علي 01012576766