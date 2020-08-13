(للبيع)
|مساحات قريه اسعار زهرة الساحل الشمالي حيث تبدأ مساحة الشاليهات من 50 متر الى 130 متر – شالية غرفة واحدة تبداء من 50 متر الى 67 متر وشالية غرفتين تبداء من 89 متر الى 104 متر – ثلاث غرف تبداء من 108 متر الى 130 متر – متوفر Cabanas بمساحة 60 متر للاستفسار اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mstshark mstsharkal3kary
|التليفون:
|01009547123
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|http://mstsharkal3kary.com- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 يورو
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064959
20 جنيه
500,000 جنيه
179,000 جنيه
7,500 جنيه
6,500 جنيه
194,000 جنيه
221,000 جنيه
143,000 جنيه
159,000 جنيه
215,000 جنيه
104,000 جنيه
113,000 جنيه
12,000 جنيه
140,000 جنيه
20 جنيه