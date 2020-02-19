اسعار رحلات الحج الاقتصادى 2020

(فرص)
|مستوى 5 نجوم 125 الف جنية مستوى 4 نجوم 94 الف جنية مستوى بري 58 الف جنية مستوى اقتصادي 55 الف جنية الحجز بجواز السفر و البطاقة الشخصية سارية الاسعار المعلنة غير شاملة تذاكر الطيران ماعدا المستوى البري مبالغ جدية الحجز 20 الف للمستوى ال 5 نجوم 15 الف للمستوى 4 نجوم 10 الف للمستوى الاقتصادي و البري سنابل المعتز للسياحة 01116553822 / 01222174363 info@sanabel-tours.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سنابل للسياحة
|التليفون:
|01116553822
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|العنوان:
|التحرير- التحرير
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|55,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053552
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