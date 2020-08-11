اسعار تاج سيتى | مدينة نصر للاسكان والتعمير

تقع تاج سيتى فى امتداد شارع الثورة مع تقاطع الدائرى امام ماريوت وتعتبر قريبة لكل الاماكن 10 دقائق من المعادى 7 دقائق من القاهرة الجديدة 5 دقائق من مدينة نصر 30 دقيقة من 6 اكتوبر للاستفسار اتصل علي 01012576766