اسعار تاج سيتى | مدينة نصر للاسكان والتعمير

(للبيع)
|تقع تاج سيتى فى امتداد شارع الثورة مع تقاطع الدائرى امام ماريوت وتعتبر قريبة لكل الاماكن 10 دقائق من المعادى 7 دقائق من القاهرة الجديدة 5 دقائق من مدينة نصر 30 دقيقة من 6 اكتوبر للاستفسار اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mstshark mstsharkal3kary
|التليفون:
|01009547123
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|العنوان:
|http://mstsharkal3kary.com- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064682
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