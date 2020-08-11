اسعار تاج سيتى

(للبيع)
|خدمات تاج سيتى التجمع الخامس عيادات ومستشفيات دولية مولات تجارية حمامات سباحة خدمات المنازل الذكية نادى اجتماعى وثقافى نادى صحى نادى رياضى يضم عدة ملاعب مدارس دولية مطاعم وكافيهات هايبر ماركت خدمات صيانة امن وحراسة 24 ساعة طرق الدفع تاج سيتى بدون مقدم والاقساط حتى عشر سنوات للاستفسار اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mstshark mstsharkal3kary
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|http://mstsharkal3kary.com- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064683
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