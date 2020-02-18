اسعار المصاعد والاصنصيرات في اليمن

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

اليمن (عدن) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اسعار المصاعد والاصنصيرات في اليمن - مصاعد اوتيس - مصاعد ميتسوبيشي - مصاعد فوجي - مصاعد كوني _ مصاعد سيجما - مصاعد فاستك - مصاعد سانيو - مصاعد إيطالية _ مصاعد المانية - للتواصل مع خدمة العملاء : 771187153 او 739669659 او 713669659
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة سمارت للمصاعد والسلالم الكهربائية
التليفون: 771187153

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الدائري الغربي - مقابل مجموعة الجيل الجديد- صنعاء
عدن -

اليمن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 دولار
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053258
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات المصاعد الاصنصيرات في اليمن

شركات المصاعد الاصنصيرات في اليمن

(للاستثمار)

مصاعد للبيع في اليمن . وكلاء مصاعد فوجي كوريا . للتواصل : 771187153 - 739669659 - 713669659.
العنوان:

إب - اليمن

29,000 يورو

18/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager