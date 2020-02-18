اسعار المصاعد والاصنصيرات في اليمن

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة سمارت للمصاعد والسلالم الكهربائية
|التليفون:
|771187153
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|العنوان:
|الدائري الغربي - مقابل مجموعة الجيل الجديد- صنعاء
عدن - اليمن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053258
29,000 يورو