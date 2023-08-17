اسعار الكوريان بديل الرخام

(For Sale)
|اسأل_عن_الكوريان #اختار_اللون_واحنا_ننفذ الكوريان بيتعمل منه . ✓ رخامة المطبخ. ✓ الترابيزات. ✓ أرضيات المصاعد. ✓ وحدات الحمامات. ✓ كونترات الإستقبال. ✓ تجليد غرف العمليات. ✓ وحدات المعامل. ـ تابعونا علي منصات السوشيال ميديا لو عاوزين تعرفوا أكتر عن الكوريان لتواصل : ا.مريم 01222365641 01288882804
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عمارات الفاروقية- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240770
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound