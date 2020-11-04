اسعار الفحم النباتي في مصر

الشركه العربيه لانتاج وتجارة وتصدير الفحم النباتى الطبيعى بانواعه من جميع انواع الاشجار المخصصه لاجود انواع الفحم الطبيعى دون اضافه اى مواد كيماويه ( اشجار البرتقال – اشجار الليمون – اشجار الجزورين الابيض – اشجار الجوافه – اشجار التفاح – اشجار المانجو ) كما ان الشركه تعمل في مجال فحم الطلح السودانى حيث يصنع بالسودان ويعاد تصدير من مصر او من كينيا ( منتج سودانى 100% ) كما ان الشركه تعمل بمجال الفحم النيجيرى ( فحم اين ) منتج نيجيرى 100% لنا عملاء بالعديد من الدول العربيه والاوربيه فى استيراد وشراء