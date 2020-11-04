اسعار الفحم النباتي في مصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسعار الفحم النباتي في مصر - في الدقهلية مصر

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الشركه العربيه لانتاج وتجارة وتصدير الفحم النباتى الطبيعى بانواعه من جميع انواع الاشجار المخصصه لاجود انواع الفحم الطبيعى دون اضافه اى مواد كيماويه ( اشجار البرتقال – اشجار الليمون – اشجار الجزورين الابيض – اشجار الجوافه – اشجار التفاح – اشجار المانجو ) كما ان الشركه تعمل في مجال فحم الطلح السودانى حيث يصنع بالسودان ويعاد تصدير من مصر او من كينيا ( منتج سودانى 100% ) كما ان الشركه تعمل بمجال الفحم النيجيرى ( فحم اين ) منتج نيجيرى 100% لنا عملاء بالعديد من الدول العربيه والاوربيه فى استيراد وشراء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العربيه للفحم
التليفون: 01092434999

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العنوان: المنصوره الجديده- المنصوره
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 دولار
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071364
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صورة الاعلان: فحم العربيه للبيع جمله - في الدقهلية مصر

فحم العربيه للبيع جمله

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

الشركه العربيه لتصدير الفحم النباتي بأنواعه الشركه العربيه اسم يعني الثقه والجوده والالتزام الشر.
العنوان:

الدقهلية - مصر

300 دولار

4/11/2020
صورة الاعلان: فحم نباتي وصناعي للشيشه - في الدقهلية مصر

فحم نباتي وصناعي للشيشه

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

تقدم الشركه العربيه اجواد انواع فحم الشيشه اذا كنت تبحث عن افضل فحم الارجيله (الشيشة) يعد الاكثر طلب.
العنوان:

الدقهلية - مصر

300 دولار

3/11/2020
صورة الاعلان: عروض فحم ارجيل حصريه - في الدقهلية مصر

عروض فحم ارجيل حصريه

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

اقوي عروض شركتنا وافضل الاسعار والخصومات ماتفوتش فرصتك واطلب منتجك افضل فحم للشيشة شركتنا تقدم افضل .
العنوان:

الدقهلية - مصر

300 دولار

2/11/2020
صورة الاعلان: فحم مشاوي من نيجيريا - في الدقهلية مصر

فحم مشاوي من نيجيريا

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

متوفر لدي شركتنا فحم مشاوي عالي الجوده شركتنا رائدة في صناعة الفحم الطبيعي فحم نيجيري ايين نخب أول ع.
العنوان:

الدقهلية - مصر

300 دولار

29/10/2020
صورة الاعلان: فحم شيشه تصدير للخليج - في الدقهلية مصر

فحم شيشه تصدير للخليج

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

افضل فحم للشيشة شركتنا تقدم افضل فحم اذا كنت تبحث عن افضل فحم للشيشة بما اننا خبراء فى صناعة الفحم ب.
العنوان:

الدقهلية - مصر

300 دولار

29/10/2020
صورة الاعلان: فحم اكاسيا طلح سوداني كوستي ودمازين للبيع - في الدقهلية مصر

فحم اكاسيا طلح سوداني كوستي ودمازين للبيع

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

نقدم فحم طلح سوداني ذات جودة عالية جدا وسعر في متناول الجميع نحرص علي إنتاج الفحم الطلح السوداني بأق.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

13/10/2020
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صورة الاعلان: اسعار فحم الطلح السوداني للتصدير - في الدقهلية مصر

اسعار فحم الطلح السوداني للتصدير

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

لدي الطلح السوداني كميات كبيرة من فحم الطلح السوداني درجه أولي صافي تمامًا بأفضل الاسعار فحم طلح الص.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

12/10/2020
صورة الاعلان: فحم شيشة و ارجيلة بارخص الاسعار - في الدقهلية مصر

فحم شيشة و ارجيلة بارخص الاسعار

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

تقدم شركه الطارق اجود انواع فحم للشيشة اذا كنت تبحث عن افضل فحم للشيشة بما اننا خبراء فى صناعة الفحم.
العنوان:

الدقهلية - مصر

400 دولار

11/10/2020
صورة الاعلان: فحم أفريقيا نيجيري والسوداني واصل لأي ميناء - في الدقهلية مصر

فحم أفريقيا نيجيري والسوداني واصل لأي ميناء

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

أنتاج وتصدير أجود فحم افريقي نيجيري وسوداني عالي الجودة يقدم الطارق للفحم الافريقي لعملائه الكرام أج.
العنوان:

الدقهلية - مصر

400 دولار

11/10/2020
صورة الاعلان: فحم المشاوي واصل اي بلد بداية من 300 دولار - في الدقهلية مصر

فحم المشاوي واصل اي بلد بداية من 300 دولار

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

شركتنا صاحبه اجود فحم نباتي علي مستوي العالم يقدم الطارق اجود وافضل فحم مشاوي اذا كنت تبحث عن افضل ف.
العنوان:

الدقهلية - مصر

400 دولار

10/10/2020
صورة الاعلان: فحم افريقي واصل الميناء عروض حصرية للكميات - في الدقهلية مصر

فحم افريقي واصل الميناء عروض حصرية للكميات

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

أجود انواع الفحم الافريقي واقوي العروض والخصومات في شركه الطارق للفحم الافريقي لجميع اغراض الشيشه و .
العنوان:

الدقهلية - مصر

400 دولار

8/10/2020
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