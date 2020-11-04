اسعار الفحم النباتي في مصر

(للبيع)
|الشركه العربيه لانتاج وتجارة وتصدير الفحم النباتى الطبيعى بانواعه من جميع انواع الاشجار المخصصه لاجود انواع الفحم الطبيعى دون اضافه اى مواد كيماويه ( اشجار البرتقال – اشجار الليمون – اشجار الجزورين الابيض – اشجار الجوافه – اشجار التفاح – اشجار المانجو ) كما ان الشركه تعمل في مجال فحم الطلح السودانى حيث يصنع بالسودان ويعاد تصدير من مصر او من كينيا ( منتج سودانى 100% ) كما ان الشركه تعمل بمجال الفحم النيجيرى ( فحم اين ) منتج نيجيرى 100% لنا عملاء بالعديد من الدول العربيه والاوربيه فى استيراد وشراء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العربيه للفحم
|التليفون:
|01092434999
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|العنوان:
|المنصوره الجديده- المنصوره
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 دولار
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071364
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
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400 دولار
400 دولار
400 دولار
400 دولار