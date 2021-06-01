(للبيع)
|اسعار أبراج العاصمة الإدارية الإستثمار الأمن في العاصمة الإدارية الجديدة تعرف على أسعار أبراج العاصمة الادارية واختلاف مواقع العاصمة الادارية الجديدة تعرف على متوسط أسعارالابراج بالعاصمة الجديدة و أفضل شركات العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسعار أبراج العاصمة الإدارية
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|العاصمة الإدارية- العاصمة الإدارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095816
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11,762 جنيه
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