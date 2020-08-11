(للبيع)
|اسره سعوديه تبيع دوبلكس260م بالتجمع الخامس مفروش اسره سعوديه تبيع دوبلكس مفروش بالتجمع الخامس الحى الخامس بجوار الجهاز والجولف وبنزينه التعاون وبجوار فيلا الملكه فريده عباره عن دور ارضى واول بمساحه 260متر تباع بالفرش والمكيفات والاجهزة مقسمه الى دور ارضى كرسبشن وحمام ومطبخ ومجلس عربى والدور الاول عباره عن 3غرف و2حمام الشقه لم تستخدم اطلاقا بها 4مكيفات من نوع شارببحصه فالارض والجراج استلام فورى ولا للغير الجادين والوسطاء الاستفسارات عالفون 01201117816/011151555243 واتس اب //01006999133
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064700
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