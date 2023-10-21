اسرع في الحجز شقةغرفتين وغرفة خادمة بتشطيب ممتاز في روضة ابوظبي

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Ad Photo: اسرع في الحجز شقةغرفتين وغرفة خادمة بتشطيب ممتاز في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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- غرفتين نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مفتوح - غرفة خادمة مع تواليت - تواليت الرقم المرجعي : AP983959 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة | Facebook انستجرام | Instagram: @wahwahwahinint
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركه فاين هوم
Telephone: 0501226597

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Location: - روضة ابوظبي
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 21/10/2023
Ad Number: 2246697
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Price
Posting Date
Ad Photo: شقة اول ساكن مساحه كبيره وغرفه خادمه جاهزه للانتقال في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة اول ساكن مساحه كبيره وغرفه خادمه جاهزه للانتقال في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفه معيشه / طعام - مطبخ مغلق - بلكونه - غرفه خادمه مع تواليت - تواليت الرقم .
Category: 

Call

21/10/2023
Ad Photo: شقه اول ساكن مع بلكونه بأطلاله بحريه خلابة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقه اول ساكن مع بلكونه بأطلاله بحريه خلابة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفه نوم - غرفه معيشه / طعام - مطبخ - بلكونه - حمام الرقم المرجعي : AP983689 لمزيد من المعلومات .
Category: 

Call

21/10/2023
Ad Photo: شقة واسعة غرفة وصالة مع بلكونة بموقع مميز روضة أبوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة واسعة غرفة وصالة مع بلكونة بموقع مميز روضة أبوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مفتوح - تواليت الرقم المرجعي : AP983.
Category: 

Call

20/10/2023
Ad Photo: انتقل الآن شقة غرفة غرفتين وصالة مع غرفة خادمة في روضة ابوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الآن شقة غرفة غرفتين وصالة مع غرفة خادمة في روضة ابوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مفتوح - غرفة خادمة مع تواليت - توا.
Category: 

Call

20/10/2023
Ad Photo: شقة واسعة في بناية حديثة 3غرف نوم سعر جيد في دانة أبوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة واسعة في بناية حديثة 3غرف نوم سعر جيد في دانة أبوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة نوم - صالة واسعة - مطبخ مغلق - غرفة خادمة بحمام - حمام ** يوجد داخل البناي.
Category: 

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20/10/2023
Ad Photo: شقة مفروشة بالكامل غرفتين وبلكونة اطلالة رائعة في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة مفروشة بالكامل غرفتين وبلكونة اطلالة رائعة في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفه معيشه / طعام - غرفتين نوم - صاله - مطبخ - بلكونه 3 حمامات الرقم المرجعي : AP983208 لمزيد م.
Category: 

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20/10/2023
Ad Photo: أول ساكن شقة غرفتين ماستر وبلكونة مطلة على القناة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

أول ساكن شقة غرفتين ماستر وبلكونة مطلة على القناة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة نوم مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مفتوح - حمام - .
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19/10/2023
Ad Photo: شقة واسعة غرفتين نوم وبلكونة مطلة جزئيا على القناة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة واسعة غرفتين نوم وبلكونة مطلة جزئيا على القناة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مفتوح - تواليت الرقم المرجعي : AP983709 لمز.
Category: 

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19/10/2023
Ad Photo: شقه نظيفه غرفه نوم ماستر بلكونه موقع ممتاز في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقه نظيفه غرفه نوم ماستر بلكونه موقع ممتاز في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة طعام - مطيخ - بلكونه - تواليت الرقم المرجعي : AP983712 لمزيد من ا.
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19/10/2023
Ad Photo: بإطلالة خلابة احصل على استديو في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بإطلالة خلابة احصل على استديو في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة معيشة / نوم - مطبخ - حمام الرقم المرجعي : AP983703 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه .
Category: 

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19/10/2023
Ad Photo: مساحة واسعة شقة غرفة ماستر و بلكونة بإطلالة رائعة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

مساحة واسعة شقة غرفة ماستر و بلكونة بإطلالة رائعة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ مفتوح - بلكونة - تواليت الرقم المرجعي : AP983704 لمزيد م.
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19/10/2023
Ad Photo: شقه نظيفه 4غرف نوم مساحه واسعه موقع متميز في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقه نظيفه 4غرف نوم مساحه واسعه موقع متميز في المرور

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- 4 غرف نوم - غرفه معيشه \ طعام - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP983667 لمزيد من المعلومات يمكنكم.
Category: 

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18/10/2023
Ad Photo: انتقل الآن شقة واسعة غرفة وصالة مع بلكونة في مدينة مصدر - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الآن شقة واسعة غرفة وصالة مع بلكونة في مدينة مصدر

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP983945 لمزيد من الم.
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18/10/2023
Ad Photo: شقة رائعة مفروشة بالكامل غرفة وصالة وبلكونة كبيرة في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة رائعة مفروشة بالكامل غرفة وصالة وبلكونة كبيرة في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة - حمام الرقم المرجعي : AP983947 لمزيد من المعلومات يم.
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18/10/2023
Ad Photo: بالطوابق العليا شقةغرفتين نوم بلكونة تطل على القناة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بالطوابق العليا شقةغرفتين نوم بلكونة تطل على القناة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP983728 لمزيد من ا.
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18/10/2023
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