استيراد وتصدير خدمات دوليه

(للاستثمار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
استيراد وتصدير خدمات دوليه نحن نصدر المنتجات المصريه للول الافريقيه مثل دوله تشاد نصدر ( المنظفات الصناعيه- مستلزمات طبيه ) هامش الربح المتوقع ما بين 60% الى 100% لصاحب رأس المال فقط ونظرا لناحنا وزياده طلبات التصدير نرغب فى دخول مساهمين معنا بلمشروع . يمكنك المساهمه ابتداء من 100 الف جنيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Elnaggar
التليفون: 01201727110

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098390
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال - في القاهرة مصر

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ابدأ مشروعك دلوقتى ! العاب يونيتد تويز الجديده تصميم وتنفيذ المشروعات الترفيهيه لمزيد من المعلومات ز.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: العاب اطفال وكبار - في القاهرة مصر

العاب اطفال وكبار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحدات ألعاب الحدائق الخارجيه الجديدة من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال - في القاهرة مصر

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحدات التسلق لحدائق ملاعب الأطفال من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال - في القاهرة مصر

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحدات التسلق لحدائق ملاعب الأطفال من Gottardo الإيطالية دلوقتى فى مصر طبقا للمواصفات القياسية العالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager