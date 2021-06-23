(للاستثمار)
|استيراد وتصدير خدمات دوليه نحن نصدر المنتجات المصريه للول الافريقيه مثل دوله تشاد نصدر ( المنظفات الصناعيه- مستلزمات طبيه ) هامش الربح المتوقع ما بين 60% الى 100% لصاحب رأس المال فقط ونظرا لناحنا وزياده طلبات التصدير نرغب فى دخول مساهمين معنا بلمشروع . يمكنك المساهمه ابتداء من 100 الف جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Elnaggar
|التليفون:
|01201727110
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098390
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