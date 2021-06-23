استيراد وتصدير خدمات دوليه نحن نصدر المنتجات المصريه للول الافريقيه مثل دوله تشاد نصدر ( المنظفات الصناعيه- مستلزمات طبيه ) هامش الربح المتوقع ما بين 60% الى 100% لصاحب رأس المال فقط ونظرا لناحنا وزياده طلبات التصدير نرغب فى دخول مساهمين معنا بلمشروع . يمكنك المساهمه ابتداء من 100 الف جنيه