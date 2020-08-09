استوديو مفروش للايجار بمدينه نصر

(للإيجار)
|للايجار استديو مفروش بموقع مميز بمدينة نصر بجوار عباس العقاد مباشرة 2نوم1ريسبشن حمام واحد فرش راقي تشطيب هاي لوكس برج فخم مدخل شيك الشهر 12000ج للإستعلام 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064603
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