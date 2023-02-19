استوديو مجهز بالفرش والأجهزة في منتجع مارينا فالي الساحل الشمالي يعد منتجع مارينا فالي، الواقع على طريق الإسكندرية مطروح الكيلو 94، واحدًا من أهم المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي، وذلك بفضل موقعه المثالي وتصميمه العصري المستوحى من مدينة ميامي الأمريكية. يتميز المنتجع بمساحات خضراء شاسعة تغطي 80٪ من إجمالي مساحته. يقع الاستوديو المجهز بالفرش والأجهزة والتكيفات في الطابق الثالث، ويبلغ مساحته 70 مترًا مربعًا. والأفضل من ذلك، السعر المطلوب هو 750 ألف جنيه نهائيًا، شاملًا وديعة الصيانة وخاليًا م