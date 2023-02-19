استوديو مجهز بالفرش والأجهزة في منتجع مارينا فالي الساحل الشمالي

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Ad Photo: استوديو مجهز بالفرش والأجهزة في منتجع مارينا فالي الساحل الشمالي - in Matrouh Egypt

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استوديو مجهز بالفرش والأجهزة في منتجع مارينا فالي الساحل الشمالي يعد منتجع مارينا فالي، الواقع على طريق الإسكندرية مطروح الكيلو 94، واحدًا من أهم المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي، وذلك بفضل موقعه المثالي وتصميمه العصري المستوحى من مدينة ميامي الأمريكية. يتميز المنتجع بمساحات خضراء شاسعة تغطي 80٪ من إجمالي مساحته. يقع الاستوديو المجهز بالفرش والأجهزة والتكيفات في الطابق الثالث، ويبلغ مساحته 70 مترًا مربعًا. والأفضل من ذلك، السعر المطلوب هو 750 ألف جنيه نهائيًا، شاملًا وديعة الصيانة وخاليًا م
Contact The Advertiser:
Contact Name: hussein
Telephone: 01126616679

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Location: 45- alnakheel
Matrouh -

Egypt
Ad Information:
Price: 750,000 Pound
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181482
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Ad Photo: شقه للتمليك في الساحل الشمالي الصفا بيتش - in Matrouh Egypt

شقه للتمليك في الساحل الشمالي الصفا بيتش

(For Sale)

- in Matrouh Egypt

متخليش حد يقولك السعر خاص 🥰 ب اجمالي يبدأ من 240 الف فقط 😉 و ب مقدم 60 الف . استلام.
Location:

Matrouh - Egypt
Category: 

60,000 Pound

19/2/2023
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