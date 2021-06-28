استوديو للبيع في عين هيلز قلب السخنة

للبيع الراقي في قلب السخنة امتلك استوديو 66 م ( غرفة +حمام+ مطبخ +تراس ) فرصة تملك وحدتك المصيفية داخل عين هيلز العين السخنة الخلابة.تمنحك قرية عين هيلز العين السخنة برؤية بانورامية ولا أروع للبحر، وحولك البحيرات والشلالات المتساقطة وكأنك وسط أجواء طبيعية على أجمل جزر العالم،بتواجد كافة الخدمات الترفيهية من حولك، مع تصميمات أوروبية فاخرة للوحدات ومساحات خضراء وكريستال لاجونز تحقق الحد الأقصى من الرفاهية يمنح فيو أكثر اتساعًا للبحر لكافة الوحدات بحيث لم تعد رؤية البحر تقتصر على الوحدات الصف الأو