استوديو للبيع بالمطبخ والتكييفات هديه بدون فوائد في Ein Hills

(للبيع)
|بأقل مقدم امتلك وحدتك في Ein Hills وكمان بالتقسيط المريح مساحة وحدتك 44م(غرفه+ريسبشن+مطبح+حمام)بمقدم 304,000 بدون فوائد صممت القريه بنمط جديد للتمتع بقدر عالي من الخصوصيه ورؤيه كامله للبحر لجميع الوحدات ومن مميزاتها Boutique Hotel(For Owners Only) للاستمتاع بالخدمه الفندقيه Beach clubhouse waterfall للاستمتاع بالمناظر الطبيعيه Swimmable pools عشان تعرف اكتر كلمنا او ابعتلنا whatsappعلي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|304,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111595
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