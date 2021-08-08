استوديوللبيع في عين هيلز تشطيب سوبرلوكس بالتكيفات والمطبخ

(للبيع)
|رؤيه كامله للبحر في عين هيلز - العين السخنه تقدر تمتلك استوديو اكتر من مساحة وكمان ف شاليهات اكتر من مساحه استلام فوري بالتكيفات والمطبخ مساحة 42 م غرفه + حمام + رسبشن +مطبخ با اقل مقدم وبدون فوائد وبنظام سداد بالتقسيط المريح 305الف وتقع القرية على بعد 60 دقيقة من القاهرة وقبل بورتو السخنة بـ 15 دقيقة وعلى بعد 47كم من العاصمة الادارية و12كم من بوابات السخنة موقع السخنه هيلز الذى يحمسك على السفر كل اجازه فهى اول منتجعات العين السخنه والتى تم تصميمها خصيصاً فى هذا الموقع لراحه اكثر لك فى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|305,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102641
56,000 جنيه
57,000 جنيه
62,000 جنيه
84,000 جنيه
115,000 جنيه
120,000 جنيه
130,000 جنيه
160,000 جنيه
170,000 جنيه
877,000 جنيه
299,000 جنيه
402,000 جنيه
310,000 جنيه
194,000 جنيه
123,000 جنيه