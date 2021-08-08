استوديوللبيع في عين هيلز تشطيب سوبرلوكس بالتكيفات والمطبخ

رؤيه كامله للبحر في عين هيلز - العين السخنه تقدر تمتلك استوديو اكتر من مساحة وكمان ف شاليهات اكتر من مساحه استلام فوري بالتكيفات والمطبخ مساحة 42 م غرفه + حمام + رسبشن +مطبخ با اقل مقدم وبدون فوائد وبنظام سداد بالتقسيط المريح 305الف وتقع القرية على بعد 60 دقيقة من القاهرة وقبل بورتو السخنة بـ 15 دقيقة وعلى بعد 47كم من العاصمة الادارية و12كم من بوابات السخنة موقع السخنه هيلز الذى يحمسك على السفر كل اجازه فهى اول منتجعات العين السخنه والتى تم تصميمها خصيصاً فى هذا الموقع لراحه اكثر لك فى