استوديوللبيع في عين هيلز تشطيب سوبرلوكس بالتكيفات والمطبخ

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استوديوللبيع في عين هيلز تشطيب سوبرلوكس بالتكيفات والمطبخ - في السويس مصر

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رؤيه كامله للبحر في عين هيلز - العين السخنه تقدر تمتلك استوديو اكتر من مساحة وكمان ف شاليهات اكتر من مساحه استلام فوري بالتكيفات والمطبخ مساحة 42 م غرفه + حمام + رسبشن +مطبخ با اقل مقدم وبدون فوائد وبنظام سداد بالتقسيط المريح 305الف وتقع القرية على بعد 60 دقيقة من القاهرة وقبل بورتو السخنة بـ 15 دقيقة وعلى بعد 47كم من العاصمة الادارية و12كم من بوابات السخنة موقع السخنه هيلز الذى يحمسك على السفر كل اجازه فهى اول منتجعات العين السخنه والتى تم تصميمها خصيصاً فى هذا الموقع لراحه اكثر لك فى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 305,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2021
رقم الإعلان: 2102641
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عيش حياه الرفاهيه وامتلك شاليه في احلي قري راس سدر

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8/8/2021
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(للبيع)

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8/8/2021
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8/8/2021
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8/8/2021
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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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8/8/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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130,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: شاليه يتميز بالهدوء والجو المعتدل عشان تفضل معانا طول السنه - في السويس مصر

شاليه يتميز بالهدوء والجو المعتدل عشان تفضل معانا طول السنه

(للبيع)

- في السويس مصر

عشان عارفينك وعارفين بتفكر في ايه وفرنالك في قريه روزا ريزورت في راس سدر في قلب مدينه راس سدر وامتل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

8/8/2021
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في ريفيرا بيتش هتمتلك شاليهك متشطب وكمان بالفرش

(للبيع)

- في السويس مصر

معانا عشان عارفين انك شايل هم الفرش وفرنلك شاليه في كل المميزات الي بتدور عليها في ريفيرا بيتش راس س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

8/8/2021
صورة الاعلان: امتلك استاند ألون وتمتع بالخصوصية في عين هيلز - في السويس مصر

امتلك استاند ألون وتمتع بالخصوصية في عين هيلز

(للبيع)

- في السويس مصر

"فرصة تملك وحدتك المصيفية داخل عين هيلز العين السخنة الخلابة.تمنحك قرية عين هيلز العين السخنة بر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

877,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: اطمن ع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اكوا بارك وكيدز اريا - في السويس مصر

اطمن ع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اكوا بارك وكيدز اريا

(للبيع)

- في السويس مصر

ولادك هتطمن عليهم فى الاكوا بارك و كيدز اريا و انت فى شاليهك فى ماليبو السخنة شاليه 110 م ( غرفتين +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

299,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: لحياة جميلة ع البحر امتلك شاليه استلام فورى فى Malibu السخنة - في السويس مصر

لحياة جميلة ع البحر امتلك شاليه استلام فورى فى Malibu السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش اجمل ايام حياتك وامتلك شاليه فى ماليبو السخنة استلام فورى وع البحر مباشرة قريب من حمامات سباحة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

402,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: شاليهك جاهز ع المفتاح وكامل التشطيب فى ماليبو السخنة - في السويس مصر

شاليهك جاهز ع المفتاح وكامل التشطيب فى ماليبو السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

مش هتستنى كتير وهتصيف دلوقتى فى شاليهك فى ماليبو العين السخنة وتستمتع باجمل بحر من غير امواج عالية .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

310,000 جنيه

20/6/2021
صورة الاعلان: عيش فى جو هادى ع البحر و امتلك شاليهك برووف فى بالم بيتش - في السويس مصر

عيش فى جو هادى ع البحر و امتلك شاليهك برووف فى بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

فى جو هادى هتعيش احلى صيف انت وعيلتك بامتلاك شاليه بروف 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

19/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة روعة وفيو ع اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بحديقة روعة وفيو ع اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بجو رائع وانت قاعد فى حديقة شاليهك فى بالم بيتش السخنة وخلى اولادك مبسوطين باجمل اكوا بارك وح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

123,000 جنيه

19/6/2021
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