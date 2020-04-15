استوارد مساعد شيف

(فرصة عمل)
|أستورد ( مساعد شيف ثالث ) براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – بتوفير الإقامة الكاملة ( سكن – 3 وجبات – مواصلات ) – أيام العمل 23 يوم و 7 أيام إجازة – بتامين صحي واجتماعي – بزيادة سنوية مرتين في السنة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الأقل - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|01098370371
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|العنوان:
|- مصر
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058005
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