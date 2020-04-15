استوارد مساعد شيف

أستورد ( مساعد شيف ثالث ) براتب 3000ج – ودوام كلي بارقي الفنادق بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة – بتوفير الإقامة الكاملة ( سكن – 3 وجبات – مواصلات ) – أيام العمل 23 يوم و 7 أيام إجازة – بتامين صحي واجتماعي – بزيادة سنوية مرتين في السنة – السن من 18 : 35 سنة – مؤهل ابتدائي علي الأقل - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة