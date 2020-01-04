استنى عندك رايح فين تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|رايح فين تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 180 م بجاردن رائعة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) وبالقرب من مطاعم ونادى رياضى ومولات وملاهى وسط امن وحراسة 24 ساعة يعنى هتعيش بامان وسط خدماتك كل ده باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047666
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