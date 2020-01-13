استنى دقيقة وتعالى استثمر فى Paris Mall

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استنى دقيقة وتعالى استثمر فى Paris Mall - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

استنى دقيقة وتعالى امتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 40م بواجهه مميزة ع برج ايفيل وقريب من اكبر AQUARIUM للأسماك و DOLPHIN SHOW بالعاصمة الإدارية وأميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستثمر وامتلك محلك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 170,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048787
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصتك للاستثمار ماتتعوضش بامتلاك مقرك الادارى فى Paris Mall - في القاهرة مصر

فرصتك للاستثمار ماتتعوضش بامتلاك مقرك الادارى فى Paris Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فرصتك للاستثمار مش هتتعوض بامتلاك مقرك الادارى 30م فى Paris Mall قريب من المدينة الرياضية و المدينة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: محلك فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محلك فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك التجارية فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية واختار المساحة اللى تناسبك ما بين مساحات كت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا هتلاقيه فى باريس مول - في القاهرة مصر

الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا هتلاقيه فى باريس مول

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اخيرا لقيت الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا فى Paris Mall بامتلاك محلك التجارى 31 م تشطيب رخام +محارة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: محلك التجاري بأستثمار امن 100% بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

محلك التجاري بأستثمار امن 100% بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك التجاري واستثمر بأمان 100% بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sisty وهو يتميز بأنه مكان ناجح .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

360,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: ابدأ استثمارك الناجح وامتلك مكانك فى باريس ايست مول - في القاهرة مصر

ابدأ استثمارك الناجح وامتلك مكانك فى باريس ايست مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ابدأ استثمارك الناجح فى اكبر مول بالعاصمة الادارية وامتلك محلك 23 م تشطيب رخام +محارة بالدور الاول ق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك قريب من اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محلك قريب من اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك 27 م بالدور 3 قريب من اكبر كثافة سكانية مابين R3 و R2 وع واجهة مميزة لبرج ايفيل واستمتع ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

11/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: لفيت ودورت كتير ع مكان للاستثمار تعالى Paris Mall - في القاهرة مصر

لفيت ودورت كتير ع مكان للاستثمار تعالى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ما تدورش كتير وتعالى امتلك محلك 28 م بموقع متميز فى Paris Mall بين ال R2 و ال R3 اكبر كتلتين كثافة س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: فرصة ماتضيعهاش من ايدك اختار محلك بموقع مميز فى Paris Mall - في القاهرة مصر

فرصة ماتضيعهاش من ايدك اختار محلك بموقع مميز فى Paris Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فرصة وماتضيعهاش من ايدك اختار موقع محلك بview مختلف ع برج ايفيل واطول برج بافريقيا 22م تشطيب رخام +م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: اختار وحدة مميزة بكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اختار وحدة مميزة بكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدة تجارية مميزة جدا باكبر مول بالعاصمة الادارية 23م تشطيب رخام +محارة بالدور الثالث قريب من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: دلوقتى عندك الفرصة انك تختار وحدتك التجارية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

دلوقتى عندك الفرصة انك تختار وحدتك التجارية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار وحدتك التجارية بموقع مميز جدا مابين R3 و R2 بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاوليمبية و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: محلك التجارى قريب من اطول برج بافريقيا فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محلك التجارى قريب من اطول برج بافريقيا فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك التجارى قريب من اطول برج بافريقيا فى العاصمة الادارية 34 م تشطيب رخام +محارة واستمتع باول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

136,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: بواجهة مميزة ع برج ايفيل امتلك محل بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بواجهة مميزة ع برج ايفيل امتلك محل بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل فى باريس مول على واجهة مميزة لبرج ايفيل 30 م وقريب من مجمع مطاعم Open FOOD COURTو منطقة مل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: ابتدى استثمارك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابتدى استثمارك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ابتدى استثمارك فى اكبر مول فى العاصمة الادارية وامتلك مكانك الادارى بالمساحة اللى تريحك تشطيب كامل و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

385,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: اخيرا لقيت المطعم اللى بتحلم بيه فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اخيرا لقيت المطعم اللى بتحلم بيه فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المطعم اللى بتحلم بيه هتلاقيه موجود عندنا فى Paris East Mall قريب من تقاطع مابين محور الأمل و المحور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: بانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بانظمة امن وحراسة ع اعلى مستوى امتلك مقرك الاداري فى Paris East Mall تشطيب كامل وبالتكيفيات 55م قريب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

605,000 جنيه

6/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager