استنى دقيقة وتعالى استثمر فى Paris Mall

(للبيع)
|استنى دقيقة وتعالى امتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 40م بواجهه مميزة ع برج ايفيل وقريب من اكبر AQUARIUM للأسماك و DOLPHIN SHOW بالعاصمة الإدارية وأميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستثمر وامتلك محلك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048787
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