استمتع مع لمة العيلة فى المصيف بالسخنه

(للبيع)
|استمتع مع عايلتك فى المصيف فى أجمل قرية بالعين السخنة واشترى شالهيك 155م(3غرف+2حمام +ريسبشن +مطبخ أمريكى )وتشطيب اكسترسوبر لوكس وباقل مقدم واطول فترة سداد مستنى اتصل واحجز شاليهك على 01279885336او الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|قرية ازها- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063123
139,000 جنيه
176,000 جنيه
365,000 جنيه
175,000 جنيه
168,000 جنيه
73,000 جنيه
91,000 جنيه
172,000 جنيه
488,000 جنيه
160,000 جنيه
118,000 جنيه
155,000 جنيه
252,000 جنيه
197,000 جنيه
252,000 جنيه