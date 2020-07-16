استمتع مع عائلتك واتجعموا فى مكان واحد فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا فى العاصمة الادارية الجديدة و شقتك 139م(غرفتين +حمام+مطبخ +ريسبشن +تراس)واستمتع انت وعائلتك بالمساحات الخضراء ولاند سكيب ومناطق المخصصة للحفلات الشواء وخدمات تانية كتير واستغل الفرصة باقل مقدم 10%واطول فترة سداد كلمنا الان على 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|148,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063120
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