استمتع لاخر لحظة فى اجازتك وامتلك شاليهك فى العين السخنة

هتعيش احلى اللحظات لاخر وقت فى اجازتك . من اول ماتصحى فى شاليهك على فيو البحر . للقعدة فى الكلوب هاوس والكافيهات . يومك هتسمتع بيه زى مانت عايز . قعدة على احلى شاطئ رملى او لعب فى الاكوابارك او تتمشى على المارينا او تعمل شوبينج مع البرندات . يعنى اختيارات المتعة كتير قدامك . شاليهك هتستلمه كامل التشطيب بالتكيفات والمطابخ بمقدم 10% وتقسيك على 9 سنين . لمزيد من التفاصيل كلمنا على : 01276211689 او الواتساب على 01061536694