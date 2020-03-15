استمتع لاخر لحظة فى اجازتك وامتلك شاليهك فى العين السخنة

(للبيع)
|هتعيش احلى اللحظات لاخر وقت فى اجازتك . من اول ماتصحى فى شاليهك على فيو البحر . للقعدة فى الكلوب هاوس والكافيهات . يومك هتسمتع بيه زى مانت عايز . قعدة على احلى شاطئ رملى او لعب فى الاكوابارك او تتمشى على المارينا او تعمل شوبينج مع البرندات . يعنى اختيارات المتعة كتير قدامك . شاليهك هتستلمه كامل التشطيب بالتكيفات والمطابخ بمقدم 10% وتقسيك على 9 سنين . لمزيد من التفاصيل كلمنا على : 01276211689 او الواتساب على 01061536694
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056108
170,000 جنيه
120,000 جنيه
170,000 جنيه
165,000 جنيه
200,000 جنيه
(للبيع)- في العين السخنة مصر
100,000 جنيه
150,000 جنيه
365,000 جنيه
174,000 جنيه
1,000,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه
150,000 جنيه