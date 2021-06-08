استمتع في شالية ليك ولعائلتك في جازي باي

(للبيع)
|قضي احلي الاوقات وامتلك شاليهك في جازي باي مساحة 120 م تشمل ( 4 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مبطخ امريكي ) قريبة منطقة الملاعب و المطاعم والكافيهات و هايبر ماركت وخدمات تانية كتير وبنظام سدادعلي 5 سنين وتشطيب سوبر لوكس تقدر تكلمنا فون او وتس اب وتعرف تفاصيل اكتر عن جازي باي راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096409
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