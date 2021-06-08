استمتع في شالية ليك ولعائلتك في جازي باي

قضي احلي الاوقات وامتلك شاليهك في جازي باي مساحة 120 م تشمل ( 4 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مبطخ امريكي ) قريبة منطقة الملاعب و المطاعم والكافيهات و هايبر ماركت وخدمات تانية كتير وبنظام سدادعلي 5 سنين وتشطيب سوبر لوكس تقدر تكلمنا فون او وتس اب وتعرف تفاصيل اكتر عن جازي باي راس سدر