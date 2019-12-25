استمتع ب view كريستال لاجون في العاصمة الادارية الجديدة

امتلك شقتك علي احلي view في العاصمة الادارية الجديدة وهو كريستال لاجون والنهر الاخضر واللاند سكيب وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات مول تجاري و gym و sba وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شقتك