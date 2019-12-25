استمتع ب view كريستال لاجون في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك علي احلي view في العاصمة الادارية الجديدة وهو كريستال لاجون والنهر الاخضر واللاند سكيب وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات مول تجاري و gym و sba وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046610
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