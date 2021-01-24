استمتع بهواية الصيد معانا وامتلك شاليهك في العين السخنة

عشان راحتك و سعادتك تهمنا شاليهك بروف عشان تقدر تستمع بلمة الصحاب و حفلات الشواه بمساحة 90م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف) علي اجمل بحر باقل مقدم واطول فترة سداد ممكنة بدون فوايد وحواليك كل الخدمات (جيم-سبا-جاكوزي) وكمان هتقدر تستمع بوقتك بنوفرلك انشطة وحفلات في اجمل وارقي الاماكن ليك ولاولادك كلمنا دلوقتي علي 01013937774 و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة مستنى ايه او راسلنا علي واتساب